PRF registrou 655 abordagens nestas eleições no Acre: aumento é de 20% em relação ao último pleito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou 655 abordagens de pessoas neste domingo (2), durante operação especial para as eleições 2022.

Além disso, foram 454 veículos abordados, quase 100 autos de infrações e um cumprimento de prisão.

O superintendente da PRF-AC, Getúlio Azevedo, disse que tudo ocorreu dentro do esperado.

“Houve um planejamento prévio feito com o Tribunal Regional Eleitoral e outros órgãos e tudo saiu dentro do esperado, em um comparativo com o pleito passado, foi ainda mais tranquilo”.