Produtos das indústrias de alimentos do Acre ganham destaque em rede de supermercados da capital 

Com a proposta de dar visibilidade e valorizar os produtos regionais, o Sindicato das Indústrias de Produtos Alimentares do Acre (Sinpal), por meio do movimento Indústria Amiga Acreana, e a rede de supermercados Mercale realizarão, entre os dias 4 e 10 de outubro, uma degustação de pratos feitos por chefs de cozinha utilizando exclusivamente produtos fabricados por indústrias de alimentos locais.

De acordo com o presidente do Sinpal, José Luiz Felício, as receitas serão servidas aos clientes que visitarem a Ilha Gourmet das duas unidades do Mercale a partir desta terça-feira, 4 de outubro, das 16h às 19h. “Convidamos chefs de cozinha para elaborar esses pratos somente com produtos do Acre. Os visitantes poderão degustar deliciosas receitas da nossa rica culinária, além de comprovar a qualidade dos nossos produtos. Acreditamos que será uma iniciativa de sucesso e que dará ainda mais visibilidade ao movimento Indústria Amiga Acreana”, destacou.

O empresário também fez questão de agradecer à rede de Supermercados Mercale pelo convite e, à Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), pela parceria no evento. “É trabalhando pela valorização da indústria local que iremos desenvolver o estado, gerar empregos e renda para a nossa população. Esperamos que muitas pessoas prestigiem essa ação e vamos continuar realizando iniciativas de valorização do que é produzido no Acre”, frisou.