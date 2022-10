Professora que trocou aulas por OnlyFans rebate críticas: ‘Não ligo’

A atriz pornô norte-americana Lexi Luna, 33 que filma com produtoras profissionais e compartilha seu próprio conteúdo no OnlyFans, rebateu as críticas recebidas por ter largado a carreira de professora para seguir na indústria adulta.

“Pessoas me julgam por ter largado o ensino para me tornar uma estrela adulta, mas eu não ligo”, disse ela ao Daily Star.

Ela contou que fez a transição porque seu trabalho de professora não funcionava mais como ela esperava.

“Trabalhei em distritos de baixa renda onde não tínhamos recursos e distritos de alta renda onde os pais tinham páginas no Facebook para nos criticar. Além disso, eu não recebi um aumento em cinco anos! Eu nunca seria capaz de economizar para a aposentadoria e ter a vida que eu queria. A pornografia permite isso”, explicou ela ao portal.

“Crescendo, todos nos dizem para seguir as regras que teremos uma boa vida, mas isso não é verdade. A maioria das pessoas segue as regras e acaba se livrando. Para progredir, você precisa estar disposto a quebrar as regras”, acrescentou.

Ela falou sobre as vantagens de ter saído da sala de aula.

“As mulheres estão realmente no comando e eu só faço exatamente as coisas que eu quero fazer. Além disso, posso ser criativa quando fotografo meu próprio conteúdo, viajo e tiro férias sempre que quero”, disse ela.

“Os altos são o controle de carreira e a renda. Além disso, eu consigo representar as fantasias das pessoas para elas. É tão divertido!”, continuou.

“Os pontos baixos são definitivamente os haters tentando nos censurar e banir a pornografia. Existem algumas pessoas sem escrúpulos no negócio? Claro, como em todos os negócios. Mas grande maioria do entretenimento adulto é feito de forma ética. Ainda assim, é fácil para os políticos e os bancos nos controlarem, mesmo sabendo que eles consomem nosso produto”, desabafou Lexi