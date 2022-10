Profissionais da Educação no Acre terão acesso a cartão de crédito especial e sem juros

O ex-secretário adjunto de Educação do Governo do Estado, Moisés Diniz, publicou em seu perfil no Facebook a realização de um feito inédito neste sábado (15), Dia dos Professores. Ele explicou que, após dois anos de luta, o Cartão do Educador foi patenteado com o nome dele pela Diretoria de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

De acordo com a publicação, em breve, os professores do Acre poderão usufruir dos benefícios desse cartão que é o primeiro do Brasil.

Ao Continet, Moisés Diniz explicou que criou a marca há cerca de quatro anos e que, após um ano deu entrada no INPI para o registro da patente, pois descobriu que não existia registro da marca no Brasil para a finalidade de cartão de crédito. Apenas São Paulo possuía registro, porém para a distribuição de livros didáticos aos professores.

No caso específico do Cartão do Educador idealizado por Diniz, trata-se de um cartão de crédito sem juros em que, além disso, empresas parceiras disponibilizarão descontos exclusivos aos profissionais da educação, nos valores de 10 a 30%.

“Eu vou ceder tanto para o Governo do Estado, quanto para as prefeituras, pelo prazo de 10 anos que é o período de uso da marca, sem cobrar nada. Um ano antes eu renovo a marca”, afirmou Moisés Diniz.

Ele destacou que, em Rio Branco, o trabalho já foi iniciado quando ele era secretário de Educação. Na ocasião, foi feito um levantamento de mais de 200 empresas de bens e serviços como laboratórios, clínicas, padarias, oficinas, academias para o oferecimento dos descontos. “Agora vamos fazer nos demais municípios. É um cartão para o Acre inteiro”, disse.

Na palma da mão

Outro grande diferencial é que haverá um aplicativo chamado Cartão do Educador, onde os usuários poderão acessar as empresas parceiras, com informações, descontos e agendamento de atendimentos.

“O cartão do Educador é uma grande conquista que terá apenas no Acre. O estado fora do Acre que queira usar terá que dialogar conosco porque é uma patente de nossa propriedade. Se Deus quiser, até o final de 2022 nós teremos feito o contato com todas as instituições interessadas e iniciaremos a produção dos cartões e os educadores que tiverem interesse autorizarão as suas respectivas secretarias a utilizar o cartão”, finalizou.