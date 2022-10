Programação da Semana do Servidor conta palestras e live show no Acre

No dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público, e em homenagem a todos os servidores do Estado, o governo do Acre preparou uma série de atividades.

Este ano a Semana do Servidor será realizada nos dias 17 e 23 de outubro em Cruzeiro do Sul, e de 24 a 28 de outubro em Rio Branco, com uma programação variada de entretenimento e lazer. As inscrições para participação das palestras e corridas que fazem parte da programação serão divulgadas no decorrer da semana.

A programação em Cruzeiro do Sul, dia 17, começa com uma palestra do renomado conferencista Roberto Shinyashiki, no Teatro dos Náuas. A expectativa é que cerca de 400 pessoas participem. O evento será transmitido para todo o estado pelo canal Notícias do Acre no YouTube. No domingo, 23, será realizada a 1ª edição da Corrida do Servidor em Cruzeiro do Sul, com público estimado de 300 participantes, organizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

A partir do dia 24, a programação se desenvolve na capital acreana, iniciando-se com um culto ecumênico, onde a fé e a religiosidade brindam a semana de comemoração. Realização do governo do Acre, em parceria com a Seplag, o culto será realizado no auditório da Biblioteca Pública, no Centro.

A programação continua no dia 25 com Rossandro Klinjey, palestrante, escritor e psicólogo. Fenômeno nas redes sociais, seus vídeos já alcançaram a marca de mais de cem milhões de visualizações. O encontro será no Teatro Universitário da Ufac.

Dia 27, quinta-feira, será realizada a live Show do Servidor, com participação dos servidores e bandas locais. Realizado pela Seplag e Fundação Elias Mansour (FEM), o Cine Teatro Recreio será o palco da atração. É estimada a participação de 140 pessoas, além de ser transmitida ao vivo pelo canal Notícias do Acre no Youtube.

E para encerrar a programação da Semana do Servidor, planejada com carinho pela gestão, a IX Edição da Corrida do Servidor será no dia 28 de outubro e terá como ponto de partida o Palácio Rio Branco. Serão disponibilizadas 450 vagas, e os interessados poderão se inscrever pelo endereço que será divulgado nas próximas semanas.

A Semana do Servidor é uma realização do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) e Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Confira a programação completa no site: www.seplag.ac.gov.br, nas redes sociais da Seplag e no site da Agência de Notícias do Acre e Seplag.