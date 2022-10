Projeto Mãepeutas realiza palestra sobre mediação escolar para crianças autistas no Acre

Uma palestra sobre mediação escolar para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) será realizada nesta terça-feira (11), às 19h, no auditório Adriana Santelly (1º piso), do Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (UFAC).

A iniciativa é o projeto Mãepeutas do Acre, que trabalha pelo empoderamento de mães de autistas. A palestrante é a psicóloga Rebeca Mendes Fonseca, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

De acordo com as organizadoras, “a ação visa proporcionar acesso à informação e contato com conhecimentos inerentes à relação de ensino e aprendizagem de alunos autistas e sua inserção no ambiente escolar, tanto para as famílias, quanto para os professores, conhecidos como cuidadores, na literatura, mas também de todo e qualquer profissional da educação ou da saúde, fazendo um link entre a universidade e a comunidade externa”.

