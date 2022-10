PSG pretende oferecer R$ 156 milhões por Endrick ao Palmeiras

Encantado com o futebol do jovem Endrick, o PSG não quer perder tempo, enviou seu diretor esportivo ao Brasil para ver de perto a joia brasileira e pretende oferecer 30 milhões de euros (cerca de R$ 156 milhões) ao Palmeiras pelo jogador de 16 anos.

É o que informa o jornalista Bruno Andrade no programa De Primeira, transmitido pelo UOL Esporte toda segunda-feira às 15h, com notícias exclusivas e bastidores do mercado da bola. Segundo ele, o dirigente do PSG já abriu conversas informais com o Palmeiras e estuda fazer uma operação semelhante à que levou Gabriel Jesus ao Manchester City, em 2016.

“O PSG quer o quanto antes vencer qualquer tipo de concorrência, até porque o Endrick é cada vez mais capa dos principais jornais europeus. O Luís Campos, diretor do PSG, é um dos principais especialistas no mercado sul-americano e brasileiro, acompanha o Endrick desde lá atrás, quando ele começava a despontar na base. Ele viajou ao Brasil e acompanhou do jogo do Palmeiras na vitória contra o Avaí”.

“O PSG quer se antecipar, já abriu conversas informais com o Palmeiras e com os representantes do próprio Endrick. A ideia do PSG é usar como exemplo o que o City fez com Gabriel Jesus. O PSG enxerga nesse momento fazer uma proposta de cerca os 30 milhões de euros para garantir a contratação do jogador, o Luis Campos não quer perder qualquer minuto”, explicou Bruno Andrade.

Ontem (23), o jornal Sport, da Espanha, noticiou que o PSG já havia feito uma proposta inicial de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 102 milhões) por Endrick ao Palmeiras, que teria recusado a investida inicial. De acordo com a apuração do colunista do UOL, nenhuma proposta oficial foi feita ainda. Mas deve chegar em breve.

No sábado (22), Endrick saiu do banco e deu sua primeira assistência pelo time principal do Palmeiras, que venceu o Avaí por 3 a 0 no Allianz Parque e ficou ainda mais próximo do título brasileiro.