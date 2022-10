Público pede retirada de Claudia Leitte de festival

O posicionamento político da cantora Claudia Leitte está gerando uma enxurrada de pedidos para que ela seja retirada da lista de atrações da Micareta Salvador, que acontece na semana que vem, dia 4 de novembro, em Salvador. Após seguir o pastor André Valadão, que é apoiador do atual presidente, muitas pessoas que compraram o ingresso para o evento, formado em sua maioria pelo público LGBTQIA+, estão protestando e solicitando que ela seja substituída.

Esse pode ser o primeiro de muitos festivais que o mesmo público peça a retirada da cantora de axé do lineup. Vale lembrar que quando estava em baixa na música, após sair do Babado Novo, foi o público LGBTQIA+ que abraçou a cantora e a fez ressurgir. Parece que Claudia esqueceu disso.

O festival, que é produzido pela San Sebastian, vai contar com a participação de outras mulheres, como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Ludmilla, Luísa Sonza e Alinne Rosa, todas elas com escolha de posicionamento diferente da cantora, que nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro e foi criada na Bahia. Em uma publicação no Instagram, internautas pediram que Claudia Leitte fosse retirada e perguntavam quando ela iria cantar, para chegar depois.

“Que horas a Milk (leite, em inglês) entra? Quero chegar depois”, quis saber uma. “Cancela a Claudia Leitte, por favor”, pede outra. “Quero vídeo da entrada dela na Micareta”, comenta um terceiro. “Amiga do Pastor Valadão”, afirma mais um. “Ela será muito vaiada”, garante um quinto. Outros nomes que estarão na Micareta Salvador são Gloria Groove, Pabllo Vittar e o grupo Babado Novo.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que associações ao atual dirigente do país causam problemas a Claudinha. No mês passado, a cantora publicou a gravação de um abajour no formato de uma arma, que estava posicionado em cima de uma bíblia, o que caiu super mal para os seus fãs. Após as inúmeras críticas, a loira chegou a se pronunciar. “Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos”, disse ela no Twitter.

Em seguida, Claudia disse que as imagens combinavam com um livro que estava lendo. “Fez sentido para mim, pois havia acabado de ler: ‘Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo’. E, para mim, não significava nada além disso. Marquei o meu amigo que me deu o livro, que mostrei no vídeo, como sinal de gratidão. Nada além disso. Não passou pela minha cabeça nenhuma dessas afirmações que chegaram até mim”, falou.

Climão criado por internautas entre Daniela Mercury e Claudia Leitte

Um fato curioso, para não dizer engraçado, aconteceu nesta segunda-feira (24). Engajada politicamente, Daniela Mercury fez uma pergunta em sua conta oficial do Twitter, solicitando o auxílio dos internautas para uma importante missão. ”Ei, você tem algum amigo ou parente que eu possa conversar para convencer a votar no Lula? Me mande nome e telefone no direct”, explicou.

Contudo, os fãs da cantora baiana não perderam tempo e já sugeriram um nome bem conhecido: Claudia Leitte. “Claudia Leitte, Dani. O telefone você tem”, disse um seguidor. Outro admirador emendou: “Amo uma sagacidade dessas”, reforçando a ideia. Vale destacar que estamos na semana decisiva da campanha eleitoral para a presidência do Brasil. Dois candidatos disputam o segundo turno no próximo domingo (30).

Na última quinta-feira, 20 de outubro, Cláudia Leitte já tinha virado assunto nas redes sociais, após internautas tomarem conhecimento de que ela seguia o pastor André Valadão. No entanto, eles alegaram que a cantora só deu o ‘follow’ no influenciador após ele compartilhar notícias falsas sobre o candidato rival ao apoiado pelo religioso. No dia anterior, Valadão publicou um vídeo se retratando, segundo ele, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que negou a existência da decisão.

A suposta atitude de Claudia Leitte em seguir André Valadão, após as recentes polêmicas, levantou debates na web. “Após story com arma em cima da bíblia, Claudia Leitte passa a seguir André Valadão após ele postar um vídeo debochando do Lula e do Alexandre de Morais”, escreveu uma pessoa. “Maior decepção. Claudia Leitte, não existe mais pano a passar. Não vou gastar meu dinheiro em bloco de gente que defende pessoas como as que você segue/apoia. É isso”, disparou um fã.