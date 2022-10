Pulso roxo de Maiara gera questionamento de fãs; saiba o que aconteceu

Uma foto em que Maiara, da dupla com Maraisa, aparece com o pulso machucado fez com que fãs da cantora se preocupassem sobre uma possível agressão que ela teria sofrido. A coluna LeoDias procurou a assessoria de imprensa da dupla e descobriu o motivo da pequena lesão.

O machucado foi causado pelo uso de um soro utilizado pela artista para repor vitaminas. A coluna questionou se Maiara estaria doente, e a assessoria também negou, levando a entender que foi apenas algo casual.

Maraisa brinca com Danilo Gentili

O pulso roxo de Maiara também serviu para Danilo Gentili entrar na brincadeira e provocar a irmã da cantora, Maraisa. No Twitter, o humorista questionou se a sertaneja teria sido algemada: “Alguém te algemou, Maraisa?”.

A cantora respondeu que o humorista confundiu as irmãs, mas que deixaria ser algemada por um homem de 1,90 metro que mora em São Paulo.