Quais Estados terão 2º turno para governador nas eleições de 2022

Os eleitores brasileiros foram às urnas neste domingo (2), no primeiro turno das eleições 2022 . Com o avanço da totalização dos votos, a partir das 17h (horário de Brasília), será possível conhecer a definição dos candidatos que disputarão o segurno turno em 30 de outubro.

Para ser eleito em primeiro turno, não basta a um candidato a presidente ou governador conquistar mais eleitores do que seus concorrentes. É preciso obter mais da metade dos votos válidos. Mas que votos são esses? De acordo com a legislação brasileira, são todos aqueles registrados para um candidato na urna eletrônica — ou seja, brancos e nulos não contam. Para se eleger no primeiro turno, são necessários metade dos votos válidos mais um. Caso nenhum candidato atinja este patamar, os dois primeiros colocados disputam o segundo turno.