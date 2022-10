Qual o real problema entre Fernando e Maraisa? Ouvimos amigos próximos

Eles mal se falam, há muito tempo que ela não opina mais no “relacionamento” da irmã com ele, mas na tarde de sábado (22/10) ele tornou público o que muita gente já percebia: os sertanejos Maraisa e Fernando não se dão bem. Mas o que há, de verdade, entre eles? A Coluna LeoDias apurou, ouviu pessoas próximas e coloca tudo agora em pratos limpos.

Maraisa é muito equilibrada, sensata e sempre preferiu não opinar publicamente sobre as idas e vindas da irmã com Fernando. Ao ver de perto as crises amorosas da gêmea, Maraisa teve sempre um comportamento, calar-se. Afinal, logo no início da relação ela já falou o que pensava.

Maraisa acha que Maiara era muito dependente de Zor, mas nada que uma boa terapia não resolva. Para ela, tentar repetidas vezes um relacionamento que mais parece uma montanha russa é insistir num erro sem fim. Maraisa não é do tipo que volta pra ex.

Agora, o que ficou mais gritante no texto sem cabimento de Zor foi falar em “namorados imaginários”. Maraisa não tem muito sorte no quesito amor. Com exceção de Wendel, empresário de Jorge & Mateus, os outros não tinham muito a ver com ela. Mas Maraisa gosta de ficar só, não é “macho dependente”. Escritores e compositores tem forte tendência a solidão. E não veja isso como algo negativo.

Agora, o que falar da atitude de Fernando Zor? Ele não sabe lidar com redes sociais, não lida bem com crítica e precisa, além de terapia, de um media training em doses cavalares.