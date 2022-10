Quarta de Champions tem revanche de Barça x Inter e sensação italiana

A quarta rodada da Champions League 2022/23 segue nesta quarta-feira (12/10), com mais oito jogos da competição continental. Na Espanha, o Barcelona recebe a Internazionale em decisão no grupo C. Destaque também para o Napoli, líder do Campeonato Italiano e que vem sobrando no grupo A.

A rodada conta ainda com jogos nos grupos B e D. Os belgas do Club Brugge tentam manter a liderança da chave B, mas terão confronto duro diante do Atlético de Madrid, na Espanha. No outro duelo do grupo, o Porto sai para enfrentar o Bayer Leverkusen.

No grupo D, um dos mais equilibrados do torneio nesta temporada, o Tottenham recebe o Eintracht Frankfurt enquanto o líder Sporting é o anfitrião contra o Olympique de Marselha.

Decisão em Barcelona

No popular grupo da morte, Barcelona e Inter de Milão medem forças na Espanha. O time do técnico Xavi precisa bater os italianos para não se complicar de vez no campeonato. Uma nova derrota para o clube de Milão praticamente elimina os espanhóis.

No outro jogo do grupo C, o líder Bayern sai para jogar contra o Viktoria Plzen na República Tcheca.

Sensação italiana

Quem também entra em campo nesta quarta é o Napoli. Os italianos ainda não perderam na temporada e lideram o grupo A. Nesta rodada, recebem o Ajax após um humilhante 6 x 1 na Holanda. O Napoli também é o líder do Campeonato Italiano, com 23 pontos em nove jogos.

Fechando a rodada, o Liverpool vai até a Escócia enfrentar o Rangers, lanterna da chave. Veja os horários dos jogos da quarta rodada da Champions League:

13h45

Napoli x Ajax

Atlético de Madrid x Club Brugge

16h

Rangers x Liverpool

Viktoria Plzen x Bayern de Munique

Barcelona x Inter de Milão

Sporting x Olympique de Marselha

Bayer Leverkusen x Porto

Tottenham x Eintracht Frankfurt