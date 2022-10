Quase 200 servidores da Sesacre podem ter seus salários bloqueados; confira a lista

O Diário Oficial do Estado do Acre registrou nesta terça-feira, 11, uma lista com mais de 180 nomes de servidores ativos da Secretaria de Saúde (Sesacre) que devem fazer a atualização cadastral anual este mês.

Os profissionais devem comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da pasta, em um prazo de 5 dias úteis, a partir da data de publicação da convocação no Diário Oficial, para regularizar o cadastro, sob pena de suspensão dos vencimentos até o comparecimento.

O que é a atualização cadastral anual

É a atualização dos dados cadastrais, pessoais e funcionais, de todos os servidores ativos do governo do Estado do Acre.

Quando realizar a atualização cadastral anual

Todos os servidores devem realizar a atualização cadastral no mês de seu aniversário.

Como fazer

Preencher o formulário online disponível no endereço eletrônico www.atualizacaocadastral.ac.gov.br e apresentar o comprovante ao Departamento de Gestão de Pessoas do órgão onde atua, assinado pelo chefe imediato. Caso o servidor tenha alterado algum dado, deve entregar também o(s) documento(s) que demonstrem a alteração.

CONFIRA OS NOMES: