Quase 2,5 mil caminhoneiros e taxistas no Acre recebem auxílios a partir desta terça

Um total de 2.494 taxistas e caminhoneiros acreanos recebem o Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis (BEm Taxista) e o Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEm Caminhoneiro), pagos pelo Governo Federal a partir desta terça-feira (18). Cada parcela equivale a R$ 1 mil.

O dinheiro é depositado nas contas poupança sociais digitais e pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite a compra em lojas virtuais cadastradas, o pagamento de contas ésticas e a transferência para qualquer conta bancária.

Essa que será a quarta parcela dos benefícios seria disponibilizada aos condutores no dia 22 de outubro, mas passou para o próximo dia 18. Já as quintas e sextas parcelas que seriam pagas em 26 de novembro e 17 de dezembro, respectivamente, serão creditadas nas contas dos beneficiários em 19 de novembro e 10 de dezembro.

No caso dos caminhoreiros, o prazo para fazer a autodeclaração para o recebimento da quarta parcela foi encerrado na sexta-feira (7). Já a autodeclaração para o recebimento da quinta parcela deve ser feito até o próximo dia 7 de novembro.

No caso dos taxistas, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, não é necessário que os beneficiários façam qualquer tipo de ação, já que as informações são de responsabilidade das prefeituras.

Quem tem direito

Terão direito ao benefício os transportadores de carga autônomos, cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) até deste ano. Os profissionais deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CPF válidos, entre outras exigências.

Também chamado de Benefício Emergencial Caminhoneiro (BEm-Caminhoneiro), o auxílio será pago a cada transportador autônomo, independentemente da quantidade de veículos que tiver O pagamento do BEm-Caminhoneiro vai ser revisado mensalmente. Para os próximos lotes de pagamento, a ANTT vai encaminhar ao Ministério do Trabalho e Previdência a relação dos transportadores autônomos de cargas que estiverem na situação “ativo” no RNTR-C.

Auxílio Taxista

Têm direito ao benefício os motoristas de táxi registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou alvarás expedido até . Não será necessária qualquer ação por parte dos taxistas. Em caso de dúvidas, o motorista deve entrar em contato com a prefeitura para verificar o cadastro municipal. A prestação das informações caberá inteiramente às prefeituras ou ao governo do Distrito Federal. (Agência Brasil).

Calendário do Auxílio Caminhoneiro 2022

Parcela Data de pagamento Cadastro ativo ou autodeclaração Julho e agosto 9/8 (valor em dobro) até 22/7 Julho e agosto (repescagem) 6/9 (valor em dobro) até 29/8 Julho, agosto e setembro (repescagem e terceira parcela) 24/9 (valor triplo ou apenas da terceira parcela) até 12/9 Outubro 18/10 até 7/10 Novembro 19/11 até 7/11 Dezembro 10/12 até 28/11

Calendário do Auxílio Taxista 2022

Parcela Data de pagamento 1ª e 2ª parcelas 16/8 1ª e 2ª parcelas (repescagem) 30/8 3ª parcela 24/9 4ª parcela 18/10 5ª parcela 19/11 6ª parcela 10/12

Fonte: Caixa Econômica Federal