Quase 500 servidores a Educação no Acre podem ter salários bloqueados; veja lista

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) divulgou uma lista de servidores que estão com pendências na Atualização Cadastral Presencial/2022.

A lista com quase 500 servidores foi divulgada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (14).

“Notificamos os servidores relacionados a comparecer, impreterivelmente, até o dia 20 (vinte) de Outubro de 2022, à Coordenação de Vida Funcional/SEE ou na Representação da SEE de seu respectivo município, para cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio dos vencimentos, conforme disposto no referido Decreto”, destaca um trecho.

Confira a lista: