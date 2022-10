Que puteiro é esse onde se apresentam os maiores artista do Brasil? Veja fotos

Localizada num dos bairros mais conceituados da Zona Sul de São Paulo, a Vila Mariana, está a Scandallo Lounge, atribuída por quem a frequenta como “casa de entretenimento adulto”, ou, para o bom entendedor, nada além de um popular e legítimo puteiro. Embora o requinte predominante em todos os espaços, além de, é claro, ser voltado exclusivamente para o público “classe A”, como é possível uma casa herótica conseguir pagar cachês de até meio milhão por shows de artistas como Zé Neto & Cristiano e Bruno & Marrone?

O nome e o slogan por si só já são um atrativo: “Scandallo, onde as melhores coisas da vida se encontram”. A coluna LeoDias desbravou detalhes do espaço e descobriu que o luxo vai além do imaginável. Para se ter uma ideia, o cardápio oferece até mesmo culinária internacional e, além dos DJs que se apresentam, muitos artistas que lotam arenas e estádios passam por lá. É um outro mundo.

Zé Neto & Cristiano se apresentam na noite desta quarta-feira (19/10). Entre outros grandes nomes que já fizeram show na Scandallo estão Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Bruno & Marrone, Guilherme & Benuto e Wesley Safadão.

Mas, considerando que um puteiro óbviamente não é uma casa de shows construída para comportar grandes shows, e considerando também que cachê desses artistas estão entre os mais caros do Brasil — alguns ultrapassam meio milhão de reais — como é possível que consigam contratá-los mesmo com esgotamento de ingressos? A conta não fecha.

Inaugurada em 2010, em pouco tempo a casa já se destacava como uma das melhores de entretenimento adulto de todo o país. E, segundo consta, é assim até hoje. Com festinhas privadas e muito mais, a Scandallo garante ser um dos pecados que você não vai resistir. Para quem se interessar, ela está na Rua Coronel Diogo, nº 1199. Funciona de segunda a sábado, das 12h às 5h.

Veja fotos: