Rachado com Petecão, Bocalom sinaliza que quer reatar relações políticas e se aproximar de Gladson

As rugas ou animosidades entre o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o governador reeleito do Estado do Acre, Gladson Cameli, ambos do mesmo Partido (Progressistas), são coisas do passado. Os dois não falavam a mesma língua desde a campanha de 2020 e isso se intensificou em 2022 quando o prefeito manifestou apoio ao senador Sérgio Petecão (PSD), um dos seis adversários de Gladdon Cameli na disputa pelo Governo. Com a vitória de Gladson já no primeiro turno, as diferenças ficaram no passado.

O prefeito e o governador estavam rompidos desde a eleição municipal de 2020, quando Gladson Cameli apoiou a reeleição da então prefeita Socorro Neri, mesmo sendo ela filiada a um Partido adversário do PP, o PSB. Bocalom, mesmo candidato pela sigla do governador, teve o apoio do senador Sérgio Petecão, que indicou a candidata a vice da chapa, a esposa do parlamentar, Marfisa Galvão. As diferenças entre o governador e o prefeito se intensificaram após a posse de Bocalom e tiveram seu ápice durante visita do presidente Bolsonaro a Rio Branco, no início do ano passado. Os dois bateram boca publicamente durante uma solenidade no estádio Arena do Acre, sob o olhar surpreso e estupefato do presidente da República.

Na campanha para o Governo em 2022, Tião Bocalom retribuiu o apoio a Petecão, mas, após a derrota acachapante do senador na disputa, passou a ter sua lealdade questionada por seguidores do parlamentar. O racha entre o prefeito e o senador veio a público através da vice-prefeita Marfisa Galvão, que reclamou da exoneração de sua chefe de gabinete, pessoa de confiança dela e do marido, por ato de Bocalom. Galvão chegou a dizer em redes sociais que Bocalom não teve a consideração nem de avisar a vice e secretaria Municipal da demissão da auxiliar. Na Prefeitura, há quem já aconselhe o prefeito a também demitir Marfisa Galvão da secretaria Municipal de Bem Estar Social.

Com as novas relações entre o prefeito e o governador, o racha com Petecão deverá se intensificar. “A hora agora é de trabalhar por nosso povo,que precisa muito da Prefeitura e do Governo”, disse Bocalom na solenidade do CRM.