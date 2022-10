Rainer Cadete divulga fotos inéditas de Verdades Secretas 2; confira tudo

Rainer Cadete compartilhou fotos inéditas dos bastidores de Verdades Secretas 2, sequência da trama de 2015 que fez sucesso no streaming. A partir da próxima terça-feira (4/10), a Globo exibirá uma versão editada da segunda parte da história de Walcyr Carrasco.

Nas imagens, divulgadas pelo site Gshow, Rainer apareceu ao lado de Rodrigo Lombardi e Agatha Moreira. Ele também posou no carro e até na cama com Rômulo Estrela.

Em 2021, a continuação da novela atingiu 50 milhões de horas assistidas, tornando-se a novela mais assistida da história do streaming.

A novela de Walcyr Carrasco com direção artística de Amora Mautner foi o terceiro conteúdo mais consumido da história do Globoplay, ficando atrás apenas de The Good Doctor e The Big Bang Theory.

As polêmicas de Verdades Secretas 2 colaboraram muito para o sucesso. Entre elas, as diversas cenas de sexo e a saída de Camila Queiroz da Globo na fase final da produção.

O elenco também conta com Sergio Guizé, Gabriel Braga Nunes, Deborah Evelyn e Maria de Medeiros, entre outros.