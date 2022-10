Ranking destaca melhores parlamentares do Acre; saiba quem são

Alguns dos candidatos às vagas de deputado federal e senador no Acre já são parlamentares e não é tão difícil avaliar a atuação política de cada um. A organização Ranking dos Políticos, por exemplo, preparou uma lista com os melhores parlamentares do Congresso Nacional.

A pontuação dos políticos é definida de acordo com informações obtidas em fontes oficiais, a exemplo dos sites da Câmara e do Senado Federal, bem como dos Tribunais de Justiça.

O Ranking dos Políticos é um portal fruto da iniciativa da sociedade civil que avalia senadores e deputados federais em exercício, classificando-os do melhor para o pior.

A pontuação dos políticos é definida de acordo com sua atuação no combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício da máquina pública. São avaliadas as presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações dos parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso.

Confira os melhores do Acre entre deputados federais e senadores que estão atualmente em exercício:

1º – Vanda Milani (PROS) – 6,74 pontos

2º – Alan Rick (União Brasil) – 6,38 pontos

3º – Flaviano Melo (MDB) – 6,33 pontos

4º – Mara Rocha (MDB) – 6,24 pontos

5º – Mailza Gomes (PP) – Senadora – 6,22 pontos

6º – Jéssica Sales (MDB) – 5,92 pontos

7º – Jesus Sérgio (PDT) – 4,17 pontos

8º – Léo de Brito (PT) – 4,02 pontos

9º – Perpétua Almeida (PCdoB) – 2,87 pontos