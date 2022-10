Rapper Drake aposta fortuna em vitória do Barcelona e perde milhões

O rapper Drake é um amante dos esportes. Gosta tanto que não economiza em apostas esportivas. Desta vez, o cantor apostou alto, cerca de R$ 4,4 milhões, nas vitórias de Barcelona e Arsenal sobre Real Madrid e Leeds United, respectivamente. O Arsenal até venceu e se manteve na ponta da Premier League, mas o Barça perdeu para o arquirrival e o green não veio para o cantor.

Drake apostou 833 mil dólares na aposta combinada. Caso os dois times vencessem, o rapper embolsaria uma bolada de 3,9 milhões de dólares, algo em torno de R$ 20,7 milhões. Nem mesmo sua marca estampada na camisa do Barça ajudou e o time de Xavi não contribuiu para que Drake ficasse um pouco mais rico.

E não é a primeira vez que Drake perde fortunas em apostas. O rapper já ficou no prejuízo em apostas contra Charles do Bronx, no UFC, e Max Verstappen, na Fórmula 1. Recentemente, Drake também apostou em uma vitória do brasileiro José Aldo, mas também ficou no red.