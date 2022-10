Rapper russo se mata para não lutar em Guerra da Ucrânia, diz site

“Se você está assistindo a este vídeo, então eu não estou mais vivo. Eu não posso levar o pecado do assassinato em minha alma. E eu não quero. Não estou pronto para matar por quaisquer ideais. Eu escolho permanecer na história para sempre como um homem que não apoiava o que estava acontecendo. Não estou pronto para pegar em armas e matar minha própria espécie”, dizia no suposto vídeo.

O tablóide afirma que o corpo de Walkie foi encontrado próximo a um arranha-céu na cidade de Krasnodar, no sul da Rússia, na última sexta-feira (30/9). Além do vídeo de despedida, ele também teria deixado uma carta para a esposa, na qual ele cita o arranha-céu em que moraram no verão.

Rumores de que o presidente possa convocar cerca de 1 milhão de homens para a guerra correm entre os moradores da Rússia. Muitos deles deixaram o país e fugiram para locais próximos, como a Geórgia, o Cazaquistão e a Finlândia.

Busque ajuda

O Metrópoles tem a política de publicar informações sobre casos de suicídio ou tentativas que ocorrem em locais públicos ou causam mobilização social. Isso porque é um tema debatido com muito cuidado pelas pessoas em geral. O silêncio, porém, camufla outro problema: a falta de conhecimento sobre o que, de fato, leva essas pessoas a se matarem.

Depressão, esquizofrenia e o uso de drogas ilícitas são os principais males identificados pelos médicos em um potencial suicida. Problemas que poderiam ser tratados e evitados em 90% dos casos, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria.

Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode te ajudar. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail, chat e Skype 24 horas todos os dias.