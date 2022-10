RBPrev promove semana de comemoração à pessoa idosa e anuncia escolha da “Rainha do Senadinho”

Em celebração ao Dia Internacional do Idoso, comemorado em 1° de outubro, a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco (RBPrev), em conjunto com o Acreprevidência, iniciou, na última terça-feira (04), uma programação especial para os idosos. Palestras, apresentações de dança e teatro, massoterapia, sorteio de brindes e exposições de produtos confeccionados por grupos de idosos fizeram parte da ação.

O diretor-presidente da RBPrev, Osvaldo Carrasco, afirmou que o órgão precisa retribuir aos idosos pelo tanto que eles já fizeram.

“O idoso é peça fundamental para que a gente esteja aqui hoje, eles fizeram, e continuam fazendo, a parte deles, nada mais justo do que nós fazermos a nossa parte também.”

De acordo com Erides da Silva, assistente social do RBPrev, existe um programa no Instituto, de pós-aposentadoria, que faz um acompanhamento domiciliar dos idosos, foi então que eles criaram um grupo e deram início à confecção de produtos, no intuito de sair do comodismo e gerar uma renda extra.

“Precisamos divulgar nossos produtos. A gente quer se sentir vivo de novo, estar na sociedade… e com o aval do prefeito e do nosso presidente, a gente quer continuar com as nossas exposições”.

Maria Ilza, aposentada de 59 anos, faz parte do grupo de idosos da RBPrev e vende produtos medicinais caseiros. Ela expõe a alegre sensação de empreender e não se acomodar com a aposentadoria.

“Sempre colocamos em nossos debates que somos aposentados inativos, mas que estamos na ativa, então, todos têm suas produções, é um momento de socializar, de nos confraternizar e, também, de vender os nossos produtos.”

A aposentada Maria Valentina disse estar gostando muito da atividade.

“Pela primeira vez nós estamos apresentando aqui, mas já tem algum tempo que a gente participa, e eu gosto muito de interagir, é maravilhoso”, exclamou.

A programação se encerrará nesta sexta-feira (07), com a escolha da “Rainha do Senadinho”, no espaço Kaxinawá a partir das 8h.

“Convido todos os idosos. Amanhã será o último dia de eventos da Semana do Idoso e eu conto com todos, que compareçam e prestigiem a nossa ação”, concluiu Eurides da Silva.