Reeleito, Gladson aposta na liderança de Socorro Neri para assumir o Acre após segundo mandato

O governador Gladson Cameli ainda está em clima de comemoração pela vitória histórica no primeiro turno, derrotando, com 56% dos votos, adversários considerados fortes. Ele concedeu entrevista ao ContilNet e revelou que pretende arrumar a casa para fazer um segundo mandato com grandes conquistas para o povo acreano.

Quando perguntado sobre o futuro político, ele disse que ainda era cedo para falar sobre o tema, mas admitiu que existem lideranças que se destacam, a exemplo da deputada federal eleita no último domingo (3), Socorro Neri.

“Não estou dizendo nem que sim nem que não, mas na política tudo é possível. Socorro Neri é uma grande liderança e vai nos ajudar muito, vai trabalhar com certeza para melhorar o nosso estado”, disse.

Socorro Neri foi a deputada federal mais votada no Acre. Com 100% das urnas apuradas, ela teve 25.842 votos (5,95% dos votos válidos) e vai ocupar uma das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados, em Brasília.

A entrevista foi concedida na última segunda-feira (4), ao jornalista Everton Damasceno, em mais uma cobertura das eleições 2022, feita numa parceria entre o ContilNet e a Sans Filmes.

Confira: