Regina Duarte é xingada ao assistir peça em São Paulo

A atriz Regina Duarte foi xingada durante a noite de sábado (29/10) ao decidir assistir a peça “Clube da Esquina: Os Sonhos não Envelhecem” no Teatro Liberdade, em São Paulo.

Embora a peça tenha tema musical, ela se passa na época da ditadura militar e faz críticas ao regime, que Regina Duarte defendeu numa infame entrevista à CNN quando ainda era Secretária de Cultura do governo Bolsonaro. Ela chegou a ser processada por apologia aos crimes da ditadura.

Sob gritos de “fora, Bolsonaro” e “aqui não é o seu lugar”, a ex-secretária da Cultura respondeu com sorriso amarelo, beijos e poses. Ela também exibiu e balançou um aparelho celular com um adesivo da campanha de Bolsonaro, como se estivesse filmando o ocorrido. Em uma conta nas redes sociais, ela postou apenas um print do momento em que aparece sorrindo.

Apesar dos xingamentos, ela não sofreu nenhuma agressão.

Regina Duarte deixou o governo Jair Bolsonaro após um intenso processo de fritura e sob a promessa de que chefiaria a Cinemateca Brasileira —o que não ocorreu. A atriz rompeu um contrato de 50 anos com a TV Globo para assumir a Secretaria Especial da Cultura, atendendo a pedido de Bolsonaro, e foi dispensada após apenas dois meses.

Apesar da destruição causada pelo atual mandatário em sua carreira, ela continua defendendo Bolsonaro e publicando o material das correntes bolsonaristas em suas redes sociais, a ponto de ter sido taxada de difusora de fake news pelo próprio Instagram.