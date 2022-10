Revanche decisiva: Brasil encara Japão nas quartas do Mundial de Vôlei

Em uma campanha praticamente perfeita, a Seleção Brasileira reencontra o Japão, único rival para quem perdeu no Campeonato Mundial, em duelo único das quartas de final nesta terça-feira (11/10).

O primeiro confronto entre os dois times na competição aconteceu na primeira fase, quando as japonesas superaram a Canarinho por 3 x 1. A partida revelou o pior desempenho brasileiro no Mundial, mas foi fundamental para virar a chave da equipe e dar o gás necessário para os jogos contra China, último adversário da primeira fase, e Itália, primeiro rival da segunda etapa.

A derrota custou pouco ao Brasil, que terminou em 2º lugar da chave E, mas deu moral para as atletas. Agora, na reta final da competição e buscando o título inédito, a equipe comandada por José Roberto Guimarães parece estar em seu melhor momento.

O bom momento se dá graças ao esquema encaixado de Zé Roberto. Contando com atletas que assumem bons números nas estatísticas do campeonato, o time conseguiu se reconhecer dentro de quadra e entrou em uma crescente, tendo confiança para bater todas as rivais da segunda fase.

A ponteira Gabi Guimarães, capitã da equipe e considerada a jogadora mais completa no cenário mundial, ganha destaque absoluto no time. Ao lado dela, a ponteira Pri Daroit também não deixa a desejar, uma vez que ocupa a 2ª colocação das estatísticas de melhores recepções. No levantamento, Macris sobra em talento e faz excelente distribuição de bola.

O meio da rede do Brasil conta com a maior pontuadora de bloqueios do Mundial: Carol. Com ela, Carol Gattaz retoma seu lugar após não ser convocada na Liga das Nações desse ano e tem brilhado em quadra. A oposta Tainara, que ganhou espaço recentemente na titularidade, tem mostrado para que veio, assim como a líbero Natinha, que também ganhou a posição no campeonato.

Entretanto, a fase final traz um novo campeonato: cada duelo é decisivo e não permite tropeços ou dias ruins. A trajetória vitoriosa do Brasil faz com que o time assuma uma outra postura e entre como favorita para o duelo, mas é preciso atenção para o volume de jogo das rivais.

Se garantirem um bom resultado, as brasileiras aguardam o resultado do jogo entre Itália e China para definir mais um reencontro na semifinal.

Brasil e Japão se enfrentam nesta terça, às 15h. A transmissão da partida será feita pelo SporTV 2.