Rio Branco é considerada a segunda capital do país em eficiência fiscal

O Índice de Gestão Municipal realizado pelo Instituto Áquila considerou Rio Branco como a segunda capital brasileira no que se refere a eficiência fiscal e transparência, ficando atrás somente de Curitiba, capital paranaense.

Os indicadores medidos pelo Instituto são: transparência, governança e arrecadação. Rio Branco atingiu 74,66% de aprovação, ante 76,68% da capital paranaense. São Paulo obteve 71,05%.

Até o ano de 2021, Rio Branco ocupava a 24ª posição nacional em agilidade na abertura de novas empresas, com a emissão do CNPJ e alvará de funcionamento. Com a eficiência da atual gestão, ocupa atualmente a primeira colocação, ao lado de Aracajú, capital sergipana. Uma empresa chegava a demorar até 23 dias para conseguir o seu alvará, hoje a demora média é de 8 horas. A meta da Secretaria de Finanças do município é que, em breve, demore menos de uma hora.

O reconhecimento fora recebido com grande satisfação pelo secretário municipal de Finanças, Cid Ferreira. Ele comentou sobre a importância da Prefeitura de Rio Branco ter, em pouco mais de um ano e meio de gestão, organizado os cofres do município. De acordo com o secretário, isso demonstra a capacidade da prefeitura em ter um relacionamento com o seu contribuinte, onde a administração consegue demonstrar que os tributos pagos estão sendo muito bem zelados, como é a determinação do prefeito Tião Bocalom.

Cid Ferreira explica, ainda, no que isso interfere no dia-a-dia do cidadão comum.

“No retorno desses tributos à população, através de obras, pavimentação de ruas, construção de pontes, manutenção de praças, iluminação pública, limpeza da cidade… enfim, o principal é o zelo com o recurso público, que vem para a prefeitura e retorna para o cidadão.”

A chefe da Divisão de Cadastro Fiscal do Contribuinte da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), Monique Morais, servidora efetiva da prefeitura há 15 anos, credita as melhorias conquistadas pela pasta ao fato de, pela primeira vez, a equipe participar e ser ouvida pelo secretário e diretores.

“Agora a gente pode participar, dar ideias e isso ajuda muito”, concluiu.