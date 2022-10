Rio Branco é terceira capital com melhor legislação de infraestrutura de telecomunicações

Rio Branco está no top 3 no ranking nacional do movimento Antene-se, que avalia as melhores legislações de infraestrutura de telecomunicações do Brasil. A capital acreana ficou atrás apenas de Campo Grande (MS) e Florianópolis (SC).

O movimento ANTENE-SE, criado em 2021, por entidades de diversos setores para incentivar a atualização das leis de antenas das grandes cidades brasileiras visa ranquear as capitais com melhores legislações de infraestrutura de telecomunicações buscando o fortalecimento e ampliando o acesso à conectividade.

A secretária municipal de Planejamento (Seplan) e de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Turismo e Inovação (SDTI), Neiva Tessinari, destacou que os investimentos feitos pela gestão municipal colocaram Rio Branco a frente de outras grandes capitais.

“Fomos agraciados como a terceira melhor legislação em nível Brasil, tendo em vista que ficamos à frente de grandes capitais. A nossa equipe está de parabéns, pois elaborou e fez todos os moldes da lei através das orientações da Anatel e do Ministério das Comunicações”, disse.