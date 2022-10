Copa Verde 2022: Rio Branco faz ajustes para encarar a Tuna Luso-PA

Na busca de ajustar da melhor maneira possível o Rio Branco para o jogo de estreia na Copa Verde 2022, agendando para a sexta-feira (28), a partir das 20h, no estádio Florestão, o técnico estrelado Chicão comandou um minicoletivo, onde exigiu muito o posicionamento do setor defensivo. A movimentação ocorreu no local da estreia do clube na competição interestadual.

Na tarde desta quinta-feira (27), no CT do José de Melo, o time estrelado volta as suas atividades. O técnico Chicão pretende realizar os últimos ajustes antes da equipe entrar em campo para encarar a Tuna Luso, de Belém-PA. Um trabalho de bolas paradas também está programado para testar a eficiência do jogo aéreo defensivo e ofensivo do time estrelado.

Com uma equipe bem modificada em relação àquela que disputou o Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco terá o goleiro Ramon, reserva de Evandro Gigante, o lateral esquerdo Natan, os meias Ciel e Matheus Hassen e ainda o lateral direito Isaías, como alguns dos atletas remanescentes do time da Série D. O clube acreano ainda conta com os recém-chegados Arlen (zagueiro), ex-Adesg, e Chico (atacante), ex-São Francisco. Os dois atletas foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estão à disposição da comissão técnica.

Nesta quinta-feira (27), a diretoria estrelada vive a expectativa da regularização de vários atletas para o torneio interestadual, dois deles oriundos do futebol uruguaio e um do peruano.