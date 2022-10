Ritual de abstinência sexual contribuiu para crise no casamento de Gisele e Tom Brady

Após 16 anos de união, a modelo e o astro do futebol americano somam juntos uma fortuna de mais de R$ 3 bilhões. Gisele Bündchen e Tom Brady estão em crise há algum tempo, e agora, parece que o divórcio é um caminho sem volta. Divórcio bilionário e com detalhes dos bastidores dessa crise, inclusive, com direito a um ritual de abstinência sexual, que o jogador adotava com frequência.

Diante da fortuna do casal, vale ressaltar que Gisele é dona da maior parte do patrimônio, mais de R$ 2 bilhões. A modelo brasileira já fotografou mais de 500 capas de revistas e entre 2004 e 2010, foi considerada pela revista Forbes, a modelo mais bem paga pelo mundo.

Apaixonado pelo esporte, o atleta chegou a declarar sua aposentadoria no início do ano, mas depois voltou atrás, decisão determinante para a crise tomar proporções gigantescas. Tom Brady é um astro do futebol americano, o maior campeão da história do Super Bowl e dono de vários recordes na história da NFL.sua aposentadoria no início do ano, mas depois voltou atrás, decisão determinante para a crise tomar proporções gigantescas.

O casal tem dois filhos, Benjamin, de 12 anos e Vivian, de 9. E segundo um amigo próximo, Gisele estaria sentindo muito toda essa situação, principalmente pelos filhos. Outro ponto que também teria pesado na crise e na decisão de se separarem, seria o ritual de abstinência sexual do atleta. Segundo o jornal espanhol Marca, essa postura do atleta teria contribuído com a crise e esfriado a relação.

A informação é que Tom estabelece a política de não fazer sexo 24 horas antes dos jogos. Em decisões importantes, esse período pode se estender para 72 horas. Gisele queria o marido mais próximo da família e continuar jogando profissionalmente vai contra tudo isso. Tom é o quarterback do Tampa Bay Buccaneers, na Flórida.

A separação do casal envolve cifras bilionárias, especula-se que o casamento tenha um acordo pré-nupcial, onde cada um permaneça com a fortuna individualmente conquistada antes do casamento. Mas com certeza os advogados terão muito trabalho, afinal, onde existe muito dinheiro envolvido, nada é tão simples.