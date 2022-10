Roberto Carlos publica imagem rara ao lado de ex que já morreu: “Era linda”

Recentemente, em agosto, o cantor Roberto Carlos, exposto recentemente devido a uma grande dívida, compartilhou um registro íntimo ao lado de um grande amor e chamou a atenção dos internautas. Em suma, a foto registrava um momento do cantor com uma das mulheres que esteve presente em sua vida, Maria Rita.

O cantor utilizou seu perfil no Instagram para relembrou uma cerimônia com seus seguidores. A equipe do cantor compartilhou uma foto em que o ex casal aparece sorridente no dia em que trocaram alianças.

“#TVT do casamento com Maria Rita”, expressa a legenda do post. Nos comentários, os fãs expressaram encanto pela ocasião compartilhada pelo cantor. “A verdadeira alma gêmea do rei”, escreveu uma seguidora. “Belíssima lembrança linda”, comentou outro internauta. “Tudo tem seu tempo de acontecer. História linda a deles, sonhada, esperada, vivenciada, isso é tudo. Aconteceu, foi real”, analisou uma terceira mais profundamente.

Roberto Carlos e Maria Rita: Uma história de amor interrompida por uma terrível doença

Para aqueles fãs que não sabem, o casamento entre o rei e Maria Rita durou cerca de três anos. Em suma, o relacionamento do cantor teve início durante uma grande perca. No mesmo ano em que o casal se juntou, 1991, Roberto Carlos vivenciou a morte de uma outra esposa, Nice, para o câncer.

Em 1996 o casal subiu ao altar, mas em 1998 a mulher descobriu um câncer que já havia se alastrado por todos os órgãos. Sendo assim, no ano seguinte, ela veio a óbito. O cantor, em síntese, ficou muitíssimo abalado, pois já havia perdido outras duas companheiras para a doença. Desse modo, desde então, mais nenhum relacionamento foi assumido pelo cantor. Além disso, mesmo com rumores de relações pontuais, o artista não mais expôs a sua vida pessoal ao seu tão amado e fiel público.