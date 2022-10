Roberto Duarte agradece votação e coloca mandato à disposição da população do Juruá

Percorrendo os municípios do Acre desde o início da semana, o deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos), cumpre extensa agenda na Regional do Juruá, agradecendo o apoio recebido e reafirmando o compromisso com a população.

O deputado participou da sessão na Câmara de Cruzeiro do Sul, onde pôde ouvir dos vereadores algumas das demandas emergenciais da população.

Ainda em Cruzeiro do Sul, na manhã desta quarta-feira, 26, o parlamentar se reuniu com o prefeito Zequinha Lima e, mais uma vez, reafirmou seu compromisso em ajudar ainda mais o município.

“Quero agradecer cada voto que tive aqui no Juruá e reafirmar meu compromisso na busca por recursos e apoio a projetos que efetivamente tragam melhorias para a população dessa região, principalmente a reconstrução da BR-364, que está completamente abandonada. Tenham certeza que irei honrar cada voto recebido e seguirei incansável na luta por melhorias para todos os municípios do Acre, agora buscando recursos e defendendo pautas de interesse do nosso povo, lá em Brasília”, afirmou Roberto Duarte.

Na agenda, Duarte ainda fará uma visita de agradecimento a apoiadores e aos prefeitos de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, e de Mâncio Lima, Isaac Lima.