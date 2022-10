Roda de conversa na Ufac vai discutir autismo na adolescência; inscreva-se

O Programa de extensão da Universidade Federal do Acre “AUTISMOS: do lado de dentro do espectro” realiza nesta quinta-feira (27) a roda de conversa ‘Autismo na Adolescência’.

O evento ocorre a partir das 18h, no Anfiteatro Garibaldi Brasil, aberto a toda comunidade interna e externa da Ufac, pais, educadores e profissionais da saúde.

O diferencial do evento é que a roda de conversa é o protagonismo dos adolescentes autistas que vão expor seus pensamentos, sentimentos e vivências com o apoio de duas profissionais ligadas ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O evento terá certificação de 3 horas.

Para participar faça sua inscrição aqui.