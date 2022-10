Na tarde deste sábado (29), Flamengo e Athletico Paranaense disputaram a final da Libertadores, em Guayaquil, no Equador. Com a vitória do Flamengo, centenas de torcedores acreanos foram às ruas para comemorar a “Glória Eterna”.

Com as comemorações, os torcedores deixaram garrafas de vidro e plástico, embalagens de caixas de cerveja, além de carteira de cigarro nas ruas e no gramado.

Confira as fotos: