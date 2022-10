Saiba o que estava escrito no papel que Lula mostrou a Bolsonaro durante debate da Band

Durante o debate da TV Band neste domingo o candidato do PT à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva mostrou um papel para seu adversário, Jair Bolsonaro (PL). O conteúdo, no entanto, não foi divulgado, já que o petista não comentou o tema e não exibiu o documento para as câmeras, seguindo determinação da organização do programa. O mistério logo tomou conta das redes sociais, com internautas pedindo para Lula publicar seu conteúdo.