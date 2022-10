Saiba quais públicos têm prioridade na hora de votar

Neste domingo, dia 2 de outubro, das 08h às 17h (horário de Brasília), será realizado o primeiro turno das Eleições Gerais de 2022 e, para que todos possam realizar seu compromisso com a democracia, a Justiça Eleitoral determina algumas prioridades no momento da votação.

São prioridades:

– Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, enfermas, obesas, gestantes, lactantes, com criança de colo, com deficiência ou mobilidade reduzida bem como quem as acompanha;

– Candidatas e candidatos; juízas e juízes eleitorais e seus (suas) auxiliares; servidoras e servidores da Justiça Eleitoral; promotoras e promotores eleitorais;

– Policiais militares em serviço;

– As pessoas com mais de 80 anos terão prioridade sobre as demais;

– Os acompanhantes das prioridades também terão preferência, ainda que não sejam eleitores (as) da mesma seção eleitoral.

A prioridade para acompanhantes é uma novidade na eleição deste ano e está prevista na lei 14.364/2022