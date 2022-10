Saiba qual doença de Chris Martin fez o Coldplay adiar shows no Brasil

O Coldplay adiou todos os show que faria no Brasil em outubro por questões de saúde do vocalista e pianista Chris Martin. Em nota divulgada nas redes sociais, o grupo explica que o artista está com “uma séria infecção nos pulmões” e precisará descansar pelas próximas três semanas por ordens médicas. O período de atestado compreende todas as datas de shows programados no Brasil, que ocorreriam entre os dias 15 e 22 deste mês.

A infecção pulmonar ocorre quando bactérias, fungos ou vírus entram, e se multiplicam, no organismo por meio das vias respiratórias. A doença pode provocar sintomas como dor no peito, dificuldade para respirar, falta de ar, tosse, febre e fadiga. Embora seja comum associar problemas pulmonares a pneumonia, o cantor também pode estar com bronquite ou bronquiolite. No comunicado divulgado pelo Coldplay, eles adiantam que acreditam na rápida recuperação de Chris Martin. Mas também avisam que os fãs precisarão esperar até 2023 para assistir o espetáculo musical do grupo. “Estamos otimistas de que Chris retornará a boas condições de saúde após o intervalo médico prescrito e esperamos retomar a turnê o mais rápido possível”, diz um trecho da nota. Contando as três semanas de repouso exigidas pelo médico a partir deste 4 de outubro, o vocalista estaria liberado para voltar às atividades apenas dia 26. Entretanto, a banda tem show marcado em 25/10 em Buenos Aires, na Argentina, mas ainda não divulgou informações sobre um possível adiamento. O Coldplay também se apresenta na capital de 26 a 29 de outubro e em 1º, 2, 4, 5, 7 e 8 de novembro.