Salário mínimo tem novo valor a partir de hoje? Quanto os brasileiros poderão receber?

O salário mínimo é um valor estabelecido pelo governo como a menor quantia que uma pessoa pode receber. Ele deve ser o suficiente para garantir uma vida com o necessário para aqueles que o ganham.

Sendo assim, todos os anos especialistas se reúnem para calcular as possíveis modificações deste valor. Esse processo aconteceu recentemente e o salário mínimo para 2023 já possui previsões.

Salário mínimo 2023

Atualmente, os valores do salário mínimo já chegam a R$ 1.212. Assim, a previsão atual do pagamento para o próximo ano é de que essa base tenha um acréscimo de R$ 80. Sendo assim, o esperado é R$ 1.292.

Vale lembrar que durante o último dia de agosto, o Governo Federal enviou para o Congresso Nacional a Lei Orçamentária Anual (LOA). Nela, estão previstos todos os gastos para o ano seguinte. Dentre eles, o salário mínimo.

Porém, no documento a previsão inserida é de R$ 1.302. Ou seja, maior do que o esperado a partir de agora.

Um outro ponto que deve ser observado no documento é que o valor do salário mínimo de 2023 terá uma correção realizada apenas com base nos valores das infrações. A taxa é medida de tempos em tempos através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Porém, a grande questão é que recentemente essa estimativa sofreu uma diminuição e com isso a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia baixou a estimativa oficial. O valor passou de 7,41% para 6,54%.

Com isso, a estimativa mostra que o valor do salário mínimo será exatamente R$ 1.2091,26. Essa quantia é R$ 10 a menos do que o estabelecido no LOA enviado há alguns meses.

Sem ganho real

Um ponto bastante discutido pela população durante o processo do estabelecimento do novo salário mínimo é o fato de que o valor não terá um ganho real. Todos os anos, quando o benefício é corrigido, seus valores não podem ficar abaixo da taxa de inflação anual.

Por isso ela é coberta e normalmente se adiciona uma taxa a mais, sendo o ganho real do trabalhador. Porém, com as expectativas para o próximo ano, isso não irá acontecer. Isso porque os valores estabelecidos são suficientes apenas para cobrir a taxa de impostos.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que isso ocorre. Este será o quarto ano que aqueles que receberem os valores não terão um verdadeiro ganho sobre o pagamento.

Isso porque o que for ganho a mais, será o necessário para pagar o vamos maiores que todos os serviços e produtos possuem.

A grande questão é que essa mudança não afeta apenas os trabalhadores que recebem um salário mínimo. Existem diversos benefícios oferecidos pelo INSS, por exemplo, que são calculados através do valor do salário mínimo.

Esse é o caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC), por exemplo. O pagamento é ofertado para as pessoas com deficiência e também para jovens com mais de 65 anos. Assim, sua quantia é equivalente a um salário mínimo vigente. Usam ainda esse mesmo cálculo o abono salarial e o seguro-desemprego.

Salário mínimo ideal

Por fim, outra informação importante é sobre o valor do salário que seria “perfeito” para os brasileiros.

O Dieese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos, é o responsável pelo cálculo do que deveria ser o valor ideal para uma família de quatro pessoas.

De acordo com as últimas pesquisas, por exemplo, salário mínimo ideal no Brasil seria de R$ 6.388,55. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica.

Em outras palavras, o valor ideal para brasileiros é de 5,27 o salário mínimo atual (de R$ 1.212).

Maiores salários do mundo

Antes de mais nada, o Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é responsável pelo levantamento e dados e ponderações, considerando os valores dos salários mínimos espalhados pelo mundo. Atualmente, na lista do OCDE, o Brasil é país com um dos menores salários do mundo com o menor salário, considerando a América Latina, ficando atrás apenas do Chile e da Colômbia.

Assim sendo, essa mesma lista aponta os 10 países que oferecem os melhores salários do mundo. É válido mencionar, no entanto, que os valores podem seres menores considerando a conversão. Porém, a estimativa é dada considerando o custo de vida de cada país, bem como o valor da moeda vigente no local. Assim, os países que oferecem os melhores salários do mundo, considerando os ganhos por hora, são:

Austrália – AUS$20,33 (cerca de 6 vezes mais que o Brasil); Luxemburgo – €13,40; França – €10,00; Alemanha – €10,00; Nova Zelândia – NZD$20,00; Holanda – €10,22; Bélgica – €10,00 por hora; Reino Unido – £9,20; Canadá – entre CAD$13,00 e CAD$15,00; Irlanda – EUR$10,50.

Piores remunerações do mundo

Antecipadamente, bem como existem um ranking de países que oferecem uma excelente remuneração, também existe um para aqueles que estão nas piores colocações. Isto é, bem como a lista anterior, estes valores podem variar, quando convertidos. A questão, portanto, é que para realizar o cálculo, foi considerada a análise através de uma só moeda.

Dessa forma, dentre os lugares com os piores salários mínimos do mundo, infelizmente, o Brasil está localizado logo ao topo da classificação. Estes indíces, além de considerar o valor da remurenação, levam em conta o custo de vida, bem como o índice da inflação de cada país. Portanto, estes são os 10 países que oferecem os salários mais baixos do mundo: