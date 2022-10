Sanderson Moura agradece votos recebidos para Senado: “Novas primaveras virão”

Com o resultado das urnas cravando os caminhos políticos dos próximos anos no Acre, boa parte dos candidatos derrotados já se manifestaram em suas redes sociais.

Concorrendo ao Senado pelo Psol, o advogado Sanderson Moura agradeceu o carinho e o apoio recebido dos amigos, familiares e admiradores.

“Muito grato pelo carinho e o apoio que recebi dos amigos, familiares, parentes, correligionários e admiradores do nosso trabalho. A luta não pára por aqui. Seguiremos com constância e firmeza a nossa caminhada na vida política em busca do bem-estar comum de todo o nosso povo. Política só se for com P maiúsculo; eu acredito nela, sim! Novas primaveras virão!”, escreveu em mensagem no grupo de apoio.

Sanderson teve 2.763 votos, ocupando a penúltima colocação no ranking dos candidatos acreanos.