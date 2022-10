Santos x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

A Vila Belmiro vai ser palco do último clássico paulista do ano. Santos e Corinthians se enfrentam pela 33ª do Campeonato Brasileiro em situações bem distintas, tanto na competição em questão como no contexto geral. Esse será o 5º encontro entre as equipes no ano.

O Peixe vem embalado por duas vitórias consecutivas, a goleada diante do Juventude e o triunfo fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Além da motivação padrão por se tratar de um clássico, jogadores e torcida encaram o jogo como uma possível decisão. Na 12ª posição com 43 pontos, o Santos pode extinguir qualquer risco de rebaixamento caso vença o rival e atinja os 46 pontos. Enquanto isso, o Timão chega em busca de reabilitação. Esse será o primeiro compromisso da equipe após o vice para o Flamengo na Copa do Brasil. Além de tentar dar uma reposta imediata ao torcedor após a derrota nos pênaltis, a equipe precisa se manter na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. Veja mais detalhes da partida. Escalações (prováveis):

Santos: João Paulo; Nathan (Madson), Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo (Rwan Seco ou Lucas Barbosa). Técnico: Orlando Ribeiro.

Corinthians: Cassio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera; Gustavo Silva, Giuliano, Roger Guedes, Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

Árbitro: Flavio Rodrigues (SP)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: sábado (22/10/2022)

Horário: 19h

Transmissão: Premiere