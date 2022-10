Scooby-Doo: prévias de novo filme confirmam que Velma é lésbica; veja

Após uma série de especulações tomarem conta das redes sociais, uma prévia do filme Trick or Treat Scooby-Doo, lançada nesta terça-feira (4/10), confirma que Velma é lésbica.

A prévia do longa de Audie Harrison mostra Velma com um crush pela personagem Coco Diablo. Na produção, a gangue dos desenhos é perseguida por fantasmas e precisa pedir ajuda de uma gangue, comandada por Coco.

Na cena em que Velma conhece Coco, o filme toca uma música de romance e Velma indica as qualidades de Coco, como “ama animais” e “gola rolê incrível”. Veja:

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo” #Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK

Also here’s the part where she actually admits it 🥲🥲 pic.twitter.com/nyA3toBz80

— Trin 🎃 (@MythicalLlamaXO) October 4, 2022