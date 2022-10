Se cabe um, cabem dois: veja 3 posições sexuais para dupla penetração

Contudo, apesar da prática ter potencial para ser muito prazerosa, a pornografia faz crer que a dupla penetração é muito mais simples do que ela é na realidade.

De acordo com a sexóloga Giovanna Simões, a prática pode gerar muito tesão para os envolvidos, mas, se feita de forma errada, pode vir a ser desconfortável e dolorosa.

“É uma questão de conversa entre os parceiros para incluir uma terceira pessoa ou um brinquedinho e garantir a segurança na hora da penetração. Não é algo fácil. [A posição] deve ser feita com cautela”, afirmou a profissional, em entrevista anterior à coluna.

