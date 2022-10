Se você recebe o Auxílio Brasil ficará feliz com isso; confira

Os beneficiários do Programa Auxílio Brasil já podem esperar quatro boas notícias no mês de outubro. Assim, essas notícias estão relacionadas à antecipação do calendário de pagamentos, a liberação do empréstimo consignado, a criação de um possível décimo terceiro para mães solo e o pagamento do Auxílio Gás.

Desse modo, vale destacar que o Auxílio Brasil é um programa social do governo federal que transfere renda para brasileiros socialmente vulneráveis. A intenção do programa é promover cidadania, moradia, renda, escolaridade e empregabilidade para que haja autonomia financeira e emancipação dessa parcela da sociedade brasileira.

Antecipação das parcelas

A primeira boa notícia vem da Caixa, que informou na última segunda-feira (3), que adiantará os pagamentos de outubro do Auxílio Brasil. Sendo assim, o crédito previsto para acontecer em 18 de outubro, acontecerá a partir do dia 11 para os beneficiários com final do Número de Inscrição Social (NIS) 1.

Desse modo, confira o calendário de outubro:

NIS final 1: 11 de outubro;

NIS final 2: 13 de outubro;

NIS final 3: 14 de outubro;

NIS final 4: 17 de outubro;

NIS final 5: 18 de outubro;

NIS final 6: 19 de outubro;

NIS final 7: 20 de outubro;

NIS final 8: 21 de outubro;

NIS final 9: 24 de outubro;

NIS final 0: 25 de outubro.

Empréstimo consignado do Auxílio Brasil

A segunda notícia boa para os beneficiários do programa foi publicada na última terça-feira de setembro, por meio da Portaria do Ministério da Cidadania nº 816, que liberou a regulamentação do empréstimo para quem faz parte do programa.

Assim, vale destacar que entre as regras está um limite para a taxa de juros, que não pode passar de 3,5% ao mês, deixando o consignado com uma taxa próxima a cobrada dos segurados da Previdência. Além disso, há a proibição de cobrança de taxas extras e do estabelecimento de um limite máximo de 24 parcelas para pagar o empréstimo.

Décimo terceiro do Auxílio Brasil

Já a terceira notícia boa refere-se a um possível pagamento de um décimo terceiro do Auxílio Brasil para as mães solo em 2023. Assim, essa possibilidade vem sendo estudada pela campanha à presidência de Jair Bolsonaro (PL) para o segundo turno das eleições.

Desse modo, a promessa começará a ser apresentada em breve e propõe um pagamento de um décimo terceiro do Auxílio Brasil somente para mulheres chefes de família e que criam seus filhos sozinhas.

Auxílio Gás em outubro

A última boa notícia para os beneficiários do Auxílio Brasil é que com a antecipação das parcelas do programa, o Auxílio Gás também seguirá as mesmas datas. Ou seja, também ocorrerá a antecipação desse benefício.

