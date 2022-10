Seca faz rio Solimões ‘desaparecer’ e travessia pode ser feita a pé; VÍDEO

O Rio Solimões está em período de seca, no interior do Amazonas, e atingiu a marca de 1,5 metros de altura. Em uma comunidade ribeirinha de Tefé, a 523 km de distância de Manaus, bancos de areia tomam conta do espaço onde, antes, corria água e, agora, é até possível fazer a travessia a pé. As comunidades que ficam às margens do rio estão isoladas.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.