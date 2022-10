Segurança do Estado lidera discussão sobre grupos reflexivos de autores de violência doméstica

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) promoveu na manhã desta quarta-feira, 5, a segunda reunião para discutir a formação de grupos reflexivos de autores de violência doméstica.

“Não adianta apenas punir, tem que tratar a cabeça do agressor”, ressalta a secretária adjunta Márdhia Yusif Awni El-Shawwa Pereira, que também acumula a função de coordenadora do Programa Acre Pela Vida – Por Uma Cultura de Paz, estratégia do governo do Estado que busca potencializar e ampliar medidas preventivas, com o objetivo de reduzir índices de criminalidade violenta em comunidades carentes em todos os municípios acreanos.

Entre os parceiros convidados estiveram presentes o procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro (MPAC); a desembargadora Eva Evangelista, acompanhada da juíza auxiliar Andréa Brito (TJAC); a defensora pública Juliana Caobianco; a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão; a secretária de Estado de Assistência Social e Políticas para as Mulheres, Ana Paula Lima; o comandante-geral da Polícia Militar (PMAC), Luciano Dias; e o delegado-geral adjunto Cleylton Videira dos Santos.

A experiência dos grupos de reflexão já está sendo desenvolvida em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, e consiste numa terapia de grupo, com o auxílio de assistentes sociais e psicólogos. A ideia é expandir esse trabalho a todos os municípios acreanos, a partir da ajuda dos parceiros.