Sem filhos, ator Ney Latorraca revela o destino de sua herança

O ator Ney Latorraca construiu uma carreira de sucesso na TV e esteve presente em um dos maiores sucessos da Globo: a novela Da Cor do Pecado. Atualmente com 76 anos, ele enfrentou alguns problemas de saúde nos últimos anos e tomou a decisão de antecipar o seu testamento, informando qual destino gostaria que a sua herança tivesse.

De acordo com ele, o documento está pronto e o patrimônio que acumulou com os anos de trabalho será destinado a projetos sociais e instituições de arte, uma vez que ganhou a maioria do seu dinheiro através dos palcos.

Ney é casado há 27 anos com Edi Botelho e vive uma vida longe dos holofotes. Ele não faz questão de compartilhar sobre suas intimidades e nem usa suas redes sociais, paradas desde 2017.

Leia a matéria completa no TV Foco.