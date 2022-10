Semana do Servidor de Rio Branco tem início com culto ecumênico

Teve início nesta segunda-feira, 24, as comemorações da Semana do Servidor em Rio Branco. O culto ecumênico, realizado no Cine Teatro Recreio, marcou a abertura de uma vasta programação planejada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). A atividade foi transmitida ao vivo pelo canal Notícias do Acre no YouTube. A programação em homenagem aos servidores estaduais se estende até sexta-feira, 28.

A abertura contou com a presença do titular da Seplag, Ricardo Brandão, que nesse ato representou o governador Gladson Cameli. “Ressalto o respeito e a admiração, do nosso governador e de toda a equipe de governo, pelos servidores públicos acreanos. E reforço que o serviço à sociedade é um sacerdócio que precisa ser vivenciado dia após dia. É preciso que o servidor tenha amor pelo que faz e não desista de conseguir o objetivo máximo nosso, que é garantir uma oferta de serviço de qualidade”, afirmou.

Representando as religiões de matrizes africanas esteve presente Mãe Marajoana de Xangô; a pastora Rebeca Belon representou o seguimento evangélico e, para representar o seguimento católico, esteve presente o padre Macoy Soares. A celebração veio como um gesto de agradecimento à contribuição dos servidores em seu trabalho para o crescimento do estado.

Os líderes religiosos enfatizaram a importância do respeito à diversidade religiosa.