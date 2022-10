Semifinais do Sub-15 “embalam” a tarde do sábado, no Florestão

O Campeonato Acreano de Futebol Sub-15 irá conhecer na tarde deste sábado (22), no estádio Florestão, os dois clubes finalistas do torneio. O primeiro duelo das semifinais será entre as equipes do Rio Branco e Imperador Galvez. Logo depois, o favorito Andirá terá pela frente o Independência.

O Galvez entra em campo com campanha superior ao time estrelado. O time imperialista na competição perdeu apenas uma partida, isso nas cobranças de penalidades para o Andirá. Por outro lado, o Rio Branco chega às semifinais vindo de duas boas vitórias, uma delas sobre o então invicto Plácido de Castro nas quartas-de-final do torneio.

Morcego com desfalques

Com uma campanha invicta, o Morcego entra em campo neste sábado embalado pela vitória elástica durante as quartas-de-final diante do Sena Madureira por 4 a 1. O técnico Léo Raches para a partida terá duas baixas importantes. O volante Ryan e o meia Asafe receberam o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o Sena Madureira por 4 a 1 e estão, automaticamente, suspensos para o duelo contra o Tricolor do Marinho Monte.

Por outro lado, o Independência chega para o duelo como franco atirador e terá que jogar muita bola para seguir sonhando com o tricampeonato do torneio. O Independência carimbou vaga nas quartas-de-final somente na última rodada da fase classificatória e chegou às semifinais com um triunfo apertado contra o Recriança por 1 a 0.

Regulamento

Conforme o regulamento da competição, caso ocorra empate durante o tempo normal de partida nas semifinais, a decisão da vaga para a grande final será decidida nas cobranças de pênaltis.