Semsa participa de atividades do Projeto de Extensão Universo Vet da Ufac

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, participou nesta sexta-feira (14), das atividades do Projeto de Extensão Universo Vet, realizado na Universidade Federal do Acre (Ufac).

O projeto tem como objetivo divulgar informações sobre medicina veterinária no contexto da saúde única, com apoio de 65 colaboradores, entre alunos da graduação, pós-graduação, técnicos e docentes. As atividades são realizadas para crianças, adolescentes e comunidade acadêmica, com várias atividades lúdicas e distribuição de materiais de educação em saúde na temática da medicina veterinária.

A integralidade do ensino, pesquisa e extensão com a Atenção Primária à Saúde e vigilância em Saúde é uma das principais estratégias para entendermos o contexto de muitos agravos de interesse para a saúde pública no Brasil, comentou Leandro Siqueira, diretor de Vigilância em Saúde do município.