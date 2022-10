Sena Madureira: idosa baleada na cabeça continua em estado grave e suspeitos foragidos

Ainda é considerado bastante delicado o estado de saúde da idosa Zélia Efigênia Liberalino do Carmo, 65 anos de idade, moradora do Bairro da Pista, em Sena Madureira. Segundo informações de familiares, ela se encontra internada na UTI de Rio Branco praticamente à espera de um milagre.

Dona Zélia, como é mais conhecida, foi atingida por uma bala perdida na cabeça, passou por uma complexa cirurgia em Rio Branco e está em coma. “Os médicos informaram que a situação dela é muito grave. Ainda não teve nenhuma reação após a cirurgia e vão esperar 72 horas para desligar os aparelhos. A pressão dela está muito baixa. Vamos continuar orando para que Deus faça um milagre, revertendo essa situação”, comentou um familiar.

Dona Zélia foi baleada na noite da última terça-feira (4), no exato momento em que estava saindo do portão de sua casa, no Bairro da Pista. Ela ia de encontro à uma das filhas que estava vendendo em uma banca no conhecido beco do Adriano.

De acordo com a polícia, o disparo foi proveniente do Bairro Segundo Distrito e três criminosos, integrantes de uma facção, já foram identificados. A priori, a ocorrência teria sido motivada pela guerra entre facções criminosas, notadamente entre os Bairros Segundo Distrito e Pista. Dona Zélia foi baleada inocentemente, visto que, não tem nenhuma ligação com o crime.

Na manhã desta quinta-feira (6), em entrevista à Rádio Difusora de Sena Madureira, o Tenente Fábio Diniz, Comandante em exercício do 8º BPM, confirmou que as forças de segurança não estão inertes diante do crime e que darão uma resposta à altura à sociedade com a captura dos envolvidos.