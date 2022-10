Sensitiva afirma que Luísa Sonza e Whindersson vão reatar: “Grávidos”

Bastou Luísa Sonza e Whindersson Nunes voltarem a se seguir nas redes sociais para rumores que o ex-casal tenha reatado começarem a circular. Parte do burburinho foi provocado por um comentário de Lene Sensivita, que apostou no retorno do casal e afirmou que eles ficarão grávidos.

“Eu venho dizendo a muito tempo que esse casal tem volta e que eles ficarão grávidos”, disse a vidente no Instagram. A previsão dividiu opiniões dos seguidores.

Após a repercussão da fala de Lene, Whindersson se pronunciou e negou ter reatado com a cantora. “Que namorando o quê? Ô, sai fora. Eu sou o cara mais solteiro do Brasil atualmente, segundo dados”, publicou o influenciador no Twitter.

No mês passado, Whindersson foi visto no palco do Rock in Rio durante apresentação da ex-mulher no Palco Sunset. Na época ele afirmou que “estava passando” e resolveu prestigiar o show de Luísa.